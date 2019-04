V Poodří se přemnožili komáři. Do Studénky vjel speciální vůz s postřikem

Podle krajské hygienické stanice se v průměru vyskytuje kolem tisíce komářích larev na metr čtvereční. V Poodří však mohou být tato čísla stonásobně vyšší.

Zákrok mohou opakovat

Vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku ve Studénce Jindřich Lev řekl, že naposledy se podobné opatření muselo ve městě dělat v roce 2013. Množství komárů se takto podle něj daří významně snížit.

„Nemůžeme ale vyloučit, že se zákrok bude muset opakovat. Má to spoustu komplikací, protože jsme vedle chráněné krajinné oblasti, kde se to nedá aplikovat, další komplikací je výskyt včelstev, protože pro ně by to bylo likvidační, takže i na to se musí pohlížet,“ řekl Lev.

Firma se s postřikem vyhýbá místům, kde včelaři nahlásili, že mají včelstva. Pro aplikaci prostředku také musí být příznivé počasí: nesmí pršet a vát vítr. Teplokrevným živočichům postřik není nebezpečný a za několik hodin se rozloží.