Boj proti rezistentním bakteriím začíná u ribozomů, popsal nobelista Venkatraman Ramakrishnan

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že největší hrozbou pro lidské zdraví je 12 bakterií, které nejlépe antibiotikům odolávají. Nově vydaná zpráva uvádí, že každoročně již na bakterie odolné vůči antibiotikům umírá asi 700 tisíc lidí. Pokud se nic nezmění a odolnost se bude zvyšovat podobným tempem jako nyní, v polovině století budou tyto bakterie ročně zabíjet až 10 milionů lidí.

„Musíme se ujistit, že antibiotika nebudeme zneužívat. Protože antibiotika jsou zbytečně používána proti virovým infekcím, jako je nachlazení nebo chřipka. Dalším takovým příkladem je použití antibiotik v zemědělství. Zjistilo se, že se dají využít k výkrmu krav nebo prasat. To je špatně. Existují důkazy, že toto všechno podporuje rezistenci. Proto musíme mít vícestupňový útok a vývoj nových antibiotik je pouze jedním aspektem problému,“ uvedl novelista.

„Rezistence vůči antibiotikům roste a my rychle vyčerpáváme naše léčebné možnosti. Pokud bychom to nechali jen na trhu, nová antibiotika, které nejnaléhavěji potřebujeme, nebudou včas vyvinuta,“ varovala Marie-Paule Kienyová z WHO.

Profesor Ramakrishnan zdůrazňuje, že práce na objevu nových látek není a nemůže vypadat podobně, jako když v minulosti Alexander Fleming náhodou získal penicilin. Dnes jde o výzkumy, na nichž se podílí desítky a mnohdy i stovky vědců.

„Toto je obrázek, který jsem ukázal na své přednášce laureátů Nobelovy ceny. Jsou tam všichni lidé, kteří připojili své úsilí k výzkumu ribozomů od začátku 90. let do října 2009,“ komentoval ve vysílání ČT24 fotografii s tvářemi vědcvů (viz níže).