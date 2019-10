První lék vyvinutý pouze pro jediného pacienta. Přípravek pomohl dívce se vzácnou nemocí

Když bylo děvčeti šest let, vzali jej rodiče do místní nemocnice. Mila v zařízení strávila týden a lékaři jí diagnostikovali vzácnou Battenovu nemoc – progresivní genetickou poruchu, která ovlivňuje mozek a nervový systém.

Proč nemoc u dívky propukla, tak zůstávalo pro lékaře záhadou. Pokud by totiž Mila měla v těle pouze jeden chybný gen, ten druhý by jeho negativní dopady za normálních okolností zablokoval.

Battenova choroba je recesivní. To znamená, že se u dítěte projeví pouze tehdy, pokud zdědí dvě varianty chybného genu. Zatímco zmutovaný gen získaný od otce se identifikovat podařilo, druhou mutaci, která by pocházela od matky, standardní genetické testování neodhalilo.

Cesta k léku

„Doktor Yu nám zavolal a řekl: Našli jsme Milinu mutaci, je to něco extrémně neobvyklého,“ popsala dívčina matka. Lékař ovšem vzápětí dodal, že spolu s kolegy má nápad, jak by mohl její dceři pomoci. Jeho tým totiž došel k myšlence, že by mohli vytvořit část RNA, která by umožnila tělu vyrábět danou klíčovou bílkovinu.

Peníze na vývoj léku se podařilo získat prostřednictvím nadace, kterou založila paní Vitarellová. Nasbírané tři miliony dolarů pak šly na výzkum. Výsledkem práce týmu, na který dohlížel doktor Yu, se stal lék s názvem Milasen.

Po otestování přípravku na hlodavcích a konzultacích s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pak lékaři dostali povolení Milasen Mile, jejíž stav se nadále zhoršoval, podat.