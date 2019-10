Vědci laboratorně vytvořili psilocybin obsažený v halucinogenních houbách. Postupovali jako u vaření piva

Jonesův tým vytvořil nový kmen bakterie Escherichia coli, do nějž přenesl geny zodpovědné za produkci chemikálie v lysohlávkách. „Je to vlastně dost podobné tomu, jak děláme pivo – procesem, jemuž se říká fermentace,“ popsal svou metodu vědec v tiskové zprávě . Jen místo tvorby alkoholu jeho biologické zařízení vytváří psilocybin. Nejsložitější bylo podle výzkumníků dostat do bakterií správnou DNA.

Na začátku letošního roku stála výroba jednoho miligramu psilocybinu dva dolary – přitom jediná dávka využívaná na léčbu obsahuje asi 30 miligramů. To doposud bránilo využití ve výzkumu. Vědci proto hledali náhradní řešení, které by jim přineslo lacinější a přitom spolehlivý zdroj účinné látky.

Pak už se postupovalo podobně jako u vaření piva – muselo se najít optimální složení potravy pro bakterie i ideální podmínky, v nichž se nejlépe namnoží a budou produkovat nejvíc účinné látky. Zpočátku dokázalo toto biologické zařízení vytvářet jen několik miligramů psilocybinu na litr bakterií, ke konci výzkumu už to bylo přes jeden gram na litr.

Vědci pokládají svůj úspěch jen za začátek výzkumu, na jehož konci by mohlo být přivedení psilocybinu do kontrolovaného farmakologického průmyslu, kde by mohl pomáhat nemocným a neměl by vedlejší a nepředvídatelné účinky, jaké má v houbách. Dalšímu výzkumu ovšem bude bránit ještě legislativa, v mnoha státech světa je vlastnění této látky nezákonné.