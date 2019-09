Ani jeseter, ani sumec. Lochnesská příšera by mohl být leda obří úhoř, ukázal výzkum DNA

Jeho tým v jezeře nenašel nejen stopu po DNA dinosaurů, ale dokonce ani žádnou další, která by existenci nějakých velkých zvířat v Loch Ness mohla vysvětlovat – podle této zatím největší studie tam nežijí ani žraloci, ani jeseteři, a dokonce ani sumci. Všechni tito velcí tvorové přitom byli v podezření, že by mohli být původci legendy o lochnesce.

Jediným možným vysvětlením toho, že lidé už desítky let ve skotském jezeře pozorují velkého tvora, by mohl být obrovský úhoř. Naopak to rozhodně nemůže být pravěký plaz, kterého fanoušci záhad tak rádi zobrazují. „V jezeře jsme našli velké množství úhoří DNA,“ potvrdili vědci ve čtvrtek 5. září na tiskové konferenci.