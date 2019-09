Spotřeba uhlí v Asii může ohrozit boj proti změně klimatu, varuje OSN

Zatímco v některých zemích se zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie, v celosvětové výrobě elektřiny tvoří stále malou část, která by se mohla i zmenšovat.

„V tomto regionu jsou stále některé země, které spoléhají na uhlí a fosilní paliva jako na zdroj energie – a v některých oblastech stále více,“ připomněl Sarmad. „To je velice, velice vážný problém, protože by to mohlo vymazat veškerý postup, kterého bylo dosaženo na jiných místech světa,“ dodal.

Ohrožení Pařížské klimatické dohody?

Pařížská klimatická dohoda z roku 2015 má za cíl udržet vzestup průměrné globální teploty co nejvíce pod dvěma stupni Celsia, přičemž usiluje o stanovení cíle na 1,5 stupně. Současné nastavení by podle vědců mohlo vést k oteplení o tři stupně Celsia do konce tohoto století.