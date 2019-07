Na Měsíc poprvé letělo Apollo, vrátit se tam má Artemis. S pomocí byznysmenů

Podle Dušana Majera ze serveru Kosmonatix.cz se ale celkové náklady na takovou misi odhadují velice špatně: „Záleží, co všechno do toho budeme chtít započítat, jak rozsáhlý ten program bude a na kolik letů se bude počítat,“ uvedl ve vysílání ČT24. „Určitě to ale budou miliardy dolarů,“ dodal.

Kromě Amazonu založil Bezos v roce 2000 společnost Blue Origin, která vyvíjí technologie pro komerční lety do vesmíru. V blízké budoucnosti bude nabízet turistické lety do vesmíru.

Amazon roku 2017 také oznámil záměr převzít prodejce kvalitních potravin Whole Foods Market. To znamená rozšířit záběr Amazonu i na kamenné obchody. „Miliony lidí milují Whole Foods Market, protože nabízí nejlepší přírodní a organické potraviny a dělá ze zdravé výživy zábavu,“ uvedl zakladatel a generální ředitel Amazonu Jeff Bezos.

„Je to úžasný stroj a poletí na Měsíc,“ říká Bezos o modulu s názvem Blue Moon, který by se měl vydat k Měsíci. Robotický aparát bude schopen na měsíční povrch dopravit v nákladním prostoru až čtyři vozítka najednou, nebo vzletový stupeň, s jehož pomocí budou moci z Měsíce odlétat lidé. „Můžeme pomoci s dodržením časového harmonogramu, ale jen díky tomu, že jsme se začali připravovat před třemi lety,“ popsal Bezos, jak by se chtěl zapojit do plánu americké vlády na velký měsíční návrat.

„U projektu Blue Moon mě zaujala jeho schopnost dotankovat se,“ komentuje projekt Dušan Majer. „To znamená, že pokud přistane někde u jižního pólu Měsíce, tak se tam získá voda, o které víme, že tam je. A voda se dá rozložit na vodík a kyslík – a právě tohle by měla být palivová směs, kterou má tento lander spalovat,“ vysvětluje Majer.

Právě využívání měsíčních zdrojů je podle něj tím revolučním, co má americký návrat na Měsíc přinést. Ne už jen krátká návštěva, ale dlouhodobý pobyt, který dokáže využít bohatství Luny.

Bezos ale není jediný podnikatel, který by rád na Měsíc. „Podobný modul má také firma Lockheed,“ připomíná Michal Václavík. „Další misí je Heracles, kterou připravuje Evropa, Japonsko a Kanada; ten hodně připomíná Bezosův plán. A může vzniknout do pěti let.“ Zdůrazňuje ale ještě důležitý fakt: „Americká mise na Měsíc bude rozhodně mezinárodní.“

Američané nejsou ve hře sami

Americké administrativy v posledních desetiletích váhaly mezi programem mise lidské posádky na Mars a návratem na Měsíc. Exprezident Barack Obama upřednostňoval první variantu, zatímco Trump se kloní spíše k té druhé.