Neviditelní: Lidé, kteří zařídili, že mise Apollo 11 uspěla, ale na Měsíc se nedostali

Pro dělníky, kteří tehdy často pracovali s přesčasy a ještě za minimální mzdu, to byla velká psychologická vzpruha a zásadní připomínka toho, že jediná technická závada by mohla zabít muže, které osobně potkali a považovali je za hrdiny. Většina z těchto dělníků navíc své životy s Apollem svázala po většinu celého desetiletí.

Video of Apollo 11 landing - Go/No-Go, 1201 alarm - 102:42:05 GET

Na vrcholu téhle pyramidy ještě stál v „nervovém centru“ ředitel letu – přezdívanýý „Flight“. Pro Apollo 11 to byl tehdy teprve 36letý bývalý stíhací pilot Gene Kranz. Měl na starosti celé řídicí středisko a byl ten hlavní, který určoval, jak bude mise probíhat. Gene Kranz byl jasně rozpoznatelný podle svého krátkého sestřihu vlasů a pro jeho vesty, které mu šila manželka Marta – na každou misi, kterou řídil, měl jinou.

Vrcholem Kranzovy kariéry nebylo první přistání člověka na Měsíci, jak by se mohlo zdát. Ale byl to jiný let Apolla – slavné „třináctky“. Tedy ten, kdy se původně rutinní mise vinou výbuchu kyslíkové nádrže změnila na nejznámější záchrannou operaci v historii pilotované kosmonautiky. A byl také otcem okřídleného rčení, které se stalo nepsaným mottem NASA: „Failure is not an option“ – tedy neúspěch nepřichází v úvahu.

Jen pro zajímavost: tato slova neřekl přímo v řídicím středisku v průběhu krize Apolla 13, teprve později tak nazval svou autobiografii a od té doby je mu citát připisován přímo do řídícího střediska – a tak byl natočen i ve filmu Apollo 13.

Hlas mise měl jižanský přízvuk

Jestli se dá Krantz označit jako mozek mise, pak jejím hlasem byl Charlie Duke. Ten přímo komunikoval s astronauty v rámci funkce CAPCOM (capsule comunicator). Sám ředitel letu s astronauty nemluvil, protože měl úkol řídit celou misi – pokud už ale s astronauty napřímo promluvil, věděli, že se ocitli v opravdu velkém problému: to se stalo právě v případu Apolla 13. CAPCOM byl vždy astronaut – tedy kolega těch, kteří byli momentálně na misi, mnohdy to býval jejich vrstevník a často i o jejich kamarád.

Duke byl charakteristický svým výrazným jižanským přízvukem, který se u něj nejvíce projevoval při krizích nebo když cítil silné citové pohnutí. Takhle mluvil těsně po přistání Neila Armstronga a Buzze Aldrina na Měsíci: