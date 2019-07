Mrtvá poušť jménem Měsíc. Vybrat místo přistání Apolla 11 bylo peklo

S drastickými podmínkami museli počítat i organizátoři první lidské cesty na Měsíc v rámci mise Apollo 11. Každá lokalita pro možné přistání byla vybírána podle mnoha kritérií. Jedním z prvních byla malá vzdálenost od měsíčního rovníku, aby místo bylo dosažitelné s relativním minimem pohonných hmot. Přistání daleko od rovníku by totiž vyžadovalo daleko více paliva na cestě od velitelského modulu, který byl na oběžné dráze.

Místa, která si NASA vybírala, byla také relativně plochá; nebyly na nich žádné rozeklané štíty ani velké kameny, které by bránily bezpečnému přistání i následnému návratu. Roli hrálo i to, aby ve zvoleném místě na povrchu Měsíce byl v době pobytu astronautů den – skafandry, přistávací modul ani přístroje totiž neměly žádné venkovní osvětlení. Mimochodem tehdy ještě nebyly vynalezeny světelné diody (LED), takže by jakékoli osvětlení okolního povrchu vyžadovalo obrovské množství energie.

V přistávacím místě mělo být „ráno“ z pohledu východu Slunce. Dlouhé stíny totiž lépe ukazovaly případné nerovnosti povrchu, třeba kameny byly dobře vidět podle jejich stínu. Přistávací modul měl při přistání „Slunce v zádech“ – tím pádem se Slunce neodráželo v oknech modulu a astronauti při klesání viděli vlastní stín na lunárním povrchu, což jim pomohlo odhadnout, jak vysoko zrovna jsou.

Specifika Měsíce

Tyto zvláštní podmínky, s nimiž se musela NASA vypořádat, vycházejí z vlastností Měsíce. Rotace tělesa kolem své osy je synchronní s rotací kolem Země. To znamená, že se kolem své osy otočí za stejnou dobu, jako Zemi oběhne, tedy v průměru za 27 dnů. Díky tomu je jedna jeho strana pořád otočená k Zemi a tu druhou, odvrácenou, ze Země nikdy nevidíme.

A protože se Měsíc otáčí jednou za 27 dnů, je měsíční den mnohem delší než ten pozemský. Trvá 13,5 pozemských dní a pak následuje stejně dlouhá měsíční noc. Kvůli tomu na některé části povrchu Měsíce svítí Slunce až 13,5 pozemského dne a jinde je zas i víc než 13,5 dne bez jakéhokoli svitu. To znamená obrovskou nerovnováhu pro jakýkoliv život, který by se tam pokusil uspět.

Podobně nevyhovující a extrémní jsou i teploty na Měsíci: pohybují se od nesnesitelného chladu, až po obrovské vedro. Za dlouhého měsíčního dne vystoupí teplota měsíčního povrchu až na 130°C, kdežto za měsíční noci klesne na –173°C. Úplně nejnižší teplotu na Měsíci naměřil Lunar Reconnaissance Orbiter; bylo to minus 238°C v kráterech na jižním pólu a minus 247 °C v kráterech severního pólu. Tamní extrémy vznikají proto, že tam Slunce nesvítí vůbec nikdy.