Mohou letadla létat na udržitelná paliva? Některé aerolinky je už používají

V roce 2016 přepravily světové aerolinky 3,8 miliard cestujících – bylo na to zapotřebí asi 35,8 milionů letů. To znamená, že tato letadla vytvořila přibližně 781 milionů tun oxidu uhličitého, což jsou asi dvě procenta z celkových lidských emisí za rok. Roku 2017 to bylo už dokonce 4,1 miliard cestujících (nárůst přes 7 procent).

Analytici navíc předpovídají, že do roku 2035 přepraví aerolinky asi 6,9 miliard cestujících – a letecké společnosti si samy začínají uvědomovat neudržitelnost takového vývoje.