Jazykovědci našli trik, jak donutit děti jíst brokolici místo čokolády. Funguje v 82 procentech pokusů

Když se dítěte ve věku do tří let zeptáte správně formulovanou otázkou, jestli chce raději brokolici, nebo nějakou sladkost, v osmdesáti procentech případů si dobrovolně zvolí právě brokolici. Ukazuje to experiment vedený psychology a lingvisty z University of Californie v Irvine, který zveřejnili v odborném žurnálu PLOS One.

Tento pokus na 24 dětech ve věku mezi 21 a 27 měsíci prokázal, že při odpovídání na otázku, v níž si má dítě vybrat ze dvou možností, volí téměř vždy tu naposledy vyslovenou. A to přesto, že ve skutečnosti ji ani nechtějí. Jak je to možné?

„Dospělí jsou schopní rozlišovat mezi volbami a často si volí první možnost,“ uvedla autorka práce Emily Sumnerová. „Ale děti, zejména batolata ve věku do tří let, které ještě neznají možnosti jazyka tak dobře, projevují předsudek – častěji si vybírají druhou z možností. Tento fenomén zatím u dětí nebyl studován, bylo fascinující na to přijít,“ řekla vědkyně.