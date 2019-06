Obyvatelných planet je mnohem méně, než jsme mysleli, oznamují vědci

Tradiční místo, kde pátrat po mimozemském životě, byla takzvaná obyvatelná zóna. Tento termín označuje oblast, v níž se nachází planeta přijímající takové množství sluneční energie, že se povrch planety nepřehřívá, ani nezůstává příliš chladným.

Aby planeta byla obyvatelnou, musí tedy umožňovat existenci vody v kapalném skupenství. Pokud by byla planeta příliš horká, voda by se vypařila, na příliš chladném světě by zase voda zamrzla. Podmínky s tekoucí vodou by měly stačit přinejmenším pro základní organismy, jako jsou mikrobi – ale ne nutně pro ty složitější, jako je například člověk.

Jenže nový výzkum, který vyšel v odborném časopise Astrophysical Journal, ukazuje, že obyvatelnou zónu může výrazně zmenšit předpověditelná přítomnost toxických plynů v atmosféře. V některých případech dokonce tento fenomén může existenci života zcela eliminovat.