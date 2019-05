Čínská sonda našla kameny z hlubin Měsíce. Naznačují, jak luna vznikala

Čchang-e 4 přistála 3. ledna letošního roku ve Von Kármánově kráteru na odvrácené straně zemské družice.

Tento menší kráter o průměru 180 kilometrů leží v rozsáhlé proláklině široké 2300 kilometrů, která se nachází u jižního pólu. Rozsáhlá Aitkenova pánev je podle vědců stará 3,9 miliardy let, rozkládá se téměř přes čtvrtinu Měsíce, a je tak jedním z největších kráterů ve sluneční soustavě. Právě její vznik můžou nové poznatky pomoci odhalit.

Sonda donesla na lunární povrch vozítko Nefritový králík 2, které identifikovalo kameny s jiným chemickým složením, než měly další horniny nalezené na Měsíci. Na základě prvních analýz z infračerveného spektrometru by měly vzorky obsahovat minerály olivín a pyroxen, které odpovídají předpokládané skladbě lunárního pláště.

Co víme o Měsíci

Měsíc se podobně jako Země skládá z jádra, pláště a kůry. Pokud by dávný asteroid opravdu pronikl až do pláště, tedy druhé vrstvy, musel by před tím prorazit 50 kilometrů silnou kůru Měsíce.