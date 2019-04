Sezení před obrazovkou dětem škodí, varuje WHO. Do dvou let věku by se jí měly vyhýbat úplně

Mezi prvními a pátými narozeninami doporučuje WHO dětem nejméně tři hodiny fyzických aktivit denně. V rámci sedavých činností by rodiče měli upřednostňovat čtení či vyprávění příběhů místo televize nebo jiných elektronických zařízení. Dětem ve věku tří až čtyř let doporučuje WHO deset až 13 hodin kvalitního spánku denně, těm mladším ještě více.

„Rozvíjení fyzických aktivit, omezování sedavého času a zajištění kvalitního spánku u malých dětí zlepší fyzické a mentální zdraví a pomůže předejít dětské obezitě a s ní spojenými onemocněními, která se objevují později,“ řekla expertka z WHO Fiona Bullová.

Problém v Česku

Nedostatkem pohybu trpí i české děti. „I ty mladší pěti let tráví velké množství času u televizních obrazovek, počítačů, mobilních telefonů nebo tabletů. Ministerstvo je přesvědčeno, že by děti do pěti let věku měly více času věnovat aktivní hře namísto zdržování se v kočárcích,“ řekla na dotaz ČTK mluvčí českého ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Chůze pěšky do školy, aktivní školní přestávky či hry na dětských hřištích by podle ní měly být přirozenou součástí života.