Poker už si v Číně na mobilu nezahrají, země zavádí nová pravidla pro videohry

O omezeních a podmínkách, které pro tento lukrativní trh platí od pondělí, informoval server Gizmodo. Podle něj to pro řadu oblíbených herních titulů nevypadá vůbec dobře.

Podle nových pravidel v Číně nebude možné vůbec hrát ani vydávat hazardní hry, jako je například Poker nebo Mahjong. Další zakázanou kategorií jsou hry, v nichž se objevují mrtvá těla nebo krev jakékoliv barvy. Toto omezení už sice v Číně fungovalo delší dobu, ale vývojáři ho obcházeli tím, že krev měla jinou barvu, nebo se jí říkalo sliz, lymfa nebo podobně. Nová pravidla podle analýzy serveru Gizmodo už takové obcházení neumožňují. Přidávají se k již platným omezením, která kontrolují pornografii ve hrách.

Třetí zásadní omezení se týká her, které se věnují imperiální historii. Autoři směrnice do ní zařadili například požadavek, aby producenti čínských her dbali na to, jak jejich tituly propagují čínské hodnoty a kulturu, pokud se rozšíří po světě. Měly by nově Čínu ukazovat v pozitivním světle. Všechny novinky jsou uvedené na stránkách Státní administrativy pro tisk a publikování.

Stát od vývojářů a vydavatelů požaduje i více informací o tom, jak vznikající hry budou vypadat; musí s úřady sdílet informace o scénáři, ukázky z nich i je informovat o tom, jak budou řešit vznik případné závislosti.

Čína se totiž v posledních letech potýká s rostoucí mírou závislosti zejména mladých mužů na návykových mechanismech, jimiž jsou videohry vybavené. První regulace těchto mechanismů se v Číně objevily už roku 2007, tehdy platily pouze pro hry na počítačích, ale od té doby se stejná pravidla rozšířila také na mobilní telefony.