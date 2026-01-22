Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia


Na Šumavě klesly ve čtvrtek ráno na některých místech teploty k minus třiceti stupňům Celsia. Nejchladněji bylo na Rokytské slati na Klatovsku, kde naměřili minus 29 stupňů, u Kvildy na Prachaticku pak minus 28,4 stupně Celsia, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nadcházející víkend bude v Česku spíše zamračený. Sněžení očekávají meteorologové v neděli hlavně v jižní polovině země.

„Výrazněji chladno bylo většinou v šumavských mrazivých kotlinách. Jinak se teploty v kraji většinou pohybovaly v rozmezí od minus sedmi do minus deseti stupňů Celsia,“ uvedl Frühbauer. V Borových Ladách na Prachaticku naměřili minus 24,2 stupně Celsia. V Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, které se nachází v Novohradských horách, pak bylo minus 21 stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude mrznout na jihu Čech i přes den. Teploty se nad nulu mohou dostat zřejmě jen ve vyšších polohách, kde bude ve čtvrtek polojasno až jasno. Výrazně chladné ráno pak bude v kraji i v pátek. Od soboty už by se mělo mírně oteplit. Z neděle na pondělí by pak mohlo ve vyšších polohách vydatněji sněžit.

Mrazivé ráno bylo ve čtvrtek v celém Česku. Meteorologové na facebooku uvedli, že nejnižší teploty naměřili v mrazových lokalitách Šumavy. Průměr minimálních teplot u stanic do šesti set metrů nad mořem byl před šestou hodinou ranní minus 8,2 stupně proti středečním minus 7,8 stupně, na mnoha místech se ale ještě tou dobou ochlazovalo.

Slunečné počasí bude v Česku ve čtvrtek ustupovat

Ve čtvrtek bude nejprve jasno, odpoledne se ale od jihozápadu začne zatahovat. Výjimečně se mohou objevit mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty nepřekročí dva stupně Celsia.

V pátek už bude zataženo, výjimečně se může vyjasnit spíše jen na horách. Na Moravě a ve Slezsku by mohlo na některých místech slabě sněžit nebo mrholit. Nejvyšší teploty budou podobně jako ve čtvrtek kolem dvou stupňů, na západě Čech ale nepřekročí minus pět stupňů Celsia.

Závěr týdne přinese oblačnost

Nadcházející víkend bude v Česku spíše zamračený. Sněžení očekávají meteorologové v neděli hlavně v jižní polovině země, na některých místech se ale může vyskytnout i déšť se sněhem. Teploty budou většinou kolem nuly, v noci pod ní, vyplývá z předpovědi ČHMÚ.

Sobota a neděle budou oblačné, slunce se objeví jen ojediněle. Výjimečně může slabě sněžit. Teplotní maxima budou na čtyřech stupních, na západě Čech bude znovu chladněji. V neděli začne odpoledne hlavně na jihu místy sněžit nebo padat déšť se sněhem. V nižších polohách Moravy a Slezska budou srážky dešťové.

Na začátku příštího týdne pak meteorologové očekávají sněžení na většině území Česka. Teploty zůstanou kolem nuly.

