Jsou-li na Marsu blesky, nejspíš nevypadají jako pozemské, tvrdí český vědec

Vědci už dříve zjistili existenci blesků na Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Na Zemi se tvoří v bouřkových mracích nabíjením ledových krystalů, které se podle Santolíka nevyskytují v atmosféře Marsu. „To, co se tam ale může nabíjet, je prach, kterého se v té řídké atmosféře hodně vznáší. Jsou tam globální prachové bouře a vyskytují se takzvaní rarášci, což jsou malá tornáda,“ řekl Santolík.

Marsovské blesky

Ve vzduchových vírech se může nabíjet prach a může docházet k elektrickým výbojům podobným bleskům. „Je to podobné jako na Zemi, kde se při výbuchu sopky dostane prach do atmosféry a nabije se. Takové výboje také vyzařují elektromagnetické vlny a ty bychom mohli vidět na Marsu,“ vysvětlil fyzik. Zatím ale není možné určit, jak přesně budou výboje vypadat. Kvůli nízkému tlaku na Marsu a nepřítomnosti bouřkových oblaků by mohly elektrické výboje vypadat, jako malé sršení mezi částicemi prachu.