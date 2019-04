Myši se bez problémů přizpůsobí životu ve stavu beztíže, prokázal experiment na ISS

Video of Mice aboard the International Space Station

Závodní myši

To nejzajímavější se začalo dít přibližně týden poté, co se myši na ISS dostaly. Týkalo se to jen těch nejmladších. Začaly běhat v kleci kolem dokola způsobem, který vědcům připomínal závody. Začínalo to vždy stejně – jedna myš se rozběhla kolem klece a ostatní ji brzy napodobily.

Výzkumníci z NASA zatím neví, jak si takové chování vysvětlit. Je možné, že šlo o takzvané abnormální repetitivní chování, tedy projev nudy, který je mnohdy vidět u zvířat v zoologických zahradách. Mohlo se ale jednat také o stres z nedostatku gravitace, který si myši kompenzují rychlým pohybem.

Hlodavci pomohou lidským astronautům

Výzkum, který proběhl na ISS už v roce 2014 a v polovině letošního dubna jej zveřejnil odborný časopis Scientific Reports, je zatím nejhlubší analýzou chování malých savců ve vesmíru. Podobných experimentů sice už proběhlo na palubě vesmírné stanice více, žádný se ale dosud nesoustředil přímo na chování myší.

Aktuální výzkum by měl vést k vylepšení podmínek pro astronauty. Zřejmě ne už na ISS, ale na dalších stanicích, které se budou v budoucnosti stavět.