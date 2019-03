Před rokem zemřel fyzik Stephen Hawking. Připomíná ho speciální mince s černou dírou

Britský astrofyzik Stephen Hawking, který zemřel loni 14. března ve věku 76 let, byl jedním z nejznámějším vědců současnosti. Proslul poznatky o vzniku vesmíru, velkém třesku a černých dírách a někdy býval označován za nástupce Newtona a Einsteina. Hawking též fascinoval vůlí, se kterou překonával svůj tělesný handicap. V posledních letech varoval, že „vědecký pokrok přivede lidstvo do záhuby“ nebo že „do 100 let roboti takřka ve všem nahradí a překonají lidi“.