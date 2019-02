Evropská kosmická harpuna má ničit vesmírný odpad na oběžné dráze

Ikonické záběry z cesty prvního člověka do vesmíru, nebo přistání na Měsíci opomíjejí jeden zásadní moment těchto pro lidstvo zásadních událostí. Impozantní projekty z šedesátých let sice začaly novou epochu, ale zůstalo po nich na oběžné dráze Země obrovské množství odpadu. Kvůli tomu teď lidstvo čelí další výzvě - aby mohly příští generace vědců pokračovat v dobývání vesmíru, je nejdřív potřeba v něm uklidit.

Vědci odhadují, že kolem Země obíhá v současnosti kolem čtyřiceti tisíc nejrůznějších předmětů, a to rychlostí kolem sedmnácti tisíc kilometrů za hodinu. Dohromady jde o více než 7,5 tisíce tun odpadu. Mají nejrůznější velikosti, od několika milimetrů až po několik desítek centimetrů. Mají také nejrůznější původ, od úlomků nosných raket, až po vyřazené satelity.

Létající úlomky jsou taky problém pro Mezinárodní vesmírnou stanici. Americká NASA měla při jejím budování v roce 1998 seznam asi 350 objektů, které do stanice mohou narazit. Dnes jejich počet odhaduje na zhruba trojnásobek.

Pokud by se nějaké dva kusy vesmírného smetí srazily, může to být katastrofa, upozornil Fellows. „Náraz by do okolí roztříštil ještě větší množství odpadu a s tím by přišly další problémy,“ vysvětluje. Řešení hledají nejrůznější kosmické agentury po celém světě. Vloni například neuspěla japonská mise, která chtěla vesmírný odpad ničit pomocí dlouhého lana, které by smetí shazovalo na nižší oběžnou dráhu.

Bude lepší harpuna, nebo obří síť?

S novým způsobem přišli britští vědci. Ve spolupráci s leteckou společností Airbus vymysleli jednoduchý systém - harpunu, která pronikne kovovým pláštěm tělesa a zachycený odpad následně odtáhne do atmosféry, kde potom shoří. „Celé to funguje tak, že harpunu vystřelí systém z mateřské lodi. Používá se k tomu stlačený plyn, který uvolní písty a vymrští harpunu - a to v obrovské rychlosti přibližně 20 metrů za sekundu,“ říká Fellows.

Od prvních testů v laboratoři uběhlo už několik let, a teď se systém podařilo ozkoušet i v praxi. Pro experty jde o příslib do budoucna, avšak nespoléhají jenom na něj.