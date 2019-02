První bezdrátový pomocník srdce je na světě. Pracovali na něm i čeští lékaři

Pás díky výše popsané baterii musí pacient nosit jenom při nabíjení – bez něj vydrží normálně fungovat až osm hodin v kuse. Když se blíží doba vybití implantované baterie, začnou ho varovat speciální hodinky. „A následně mu začne, tak asi hodinu předtím, než dojde k vybití toho systému, vrnět implantovaný kontroler blízko jeho srdce,“ říká Jiří Malý, zástupce ředitele IKEMu.

Až doposud vždy vedly z těla dráty, které ale představují otevřenou bránu pro bakterie. Nová technologie by mohla pacienty vrátit do běžného života. Srdeční podporu, stejnou jako má Izmajl Tersunov, by podle výrobce mohla mít většina nemocných během deseti let. „Pacient může mít kvalitní život podobný tomu mému nebo vašemu,“ konstatuje výzkumný tým, který za převratnou technologií stojí.