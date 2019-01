Proč nesmí šéf naší kosmické agentury Rogozin do USA, ptá se Rusko. Hrozí vesmírná krize

„NASA informovala ruskou kosmickou agenturu Roskosmos, že (Rogozinova návštěva) aktuálně plánovaná na únor 2019, musí být odložena,“ uvedla v pátek mluvčí NASA Megan Powersová. Dodala, že nový termín cesty do USA zatím stanoven nebyl.

Rogozin je pro Američany problematický také v tom, že se už několikrát vyjádřil velmi nediplomaticky k vzájemné rusko-americké spolupráci v kosmu. Například roku 2016 po oznámení amerických sankcí varoval Spojené státy, že by mohly mít problém dostat se na ISS – s tím, že jim doporučil, „aby se na Mezinárodní vesmírnou stanici dostaly třeba pomocí trampolíny“.

Washington pozastavil sankce proti ruským činitelům zatím jen jednou. Stalo se to loni v lednu, kdy USA navštívila tříčlenná delegace pracovníků ruských tajných služeb. Jejím vedoucím byl šéf zahraniční rozvědky SVR Sergej Naryškin, který je na sankčním seznamu. Už tehdy cesta vyvolala spory, které Bílý dům odmítal s poukazem na potřebu mezinárodní spolupráce v boji s teroristy.

To se ale nelíbí mnohým americkým zákonodárcům z řad demokratů i republikánů. Vlivný demokratický senátor Mark Warner prohlásil, že příjezd Rogozina by „vydal absolutně špatný signál“ o režimu protiruských sankcí. Podle bývalé náměstkyně ministra obrany USA Evelyn Farkasové je návštěva „krajně nevhodná vzhledem k tomu, kdo Rogozin je a že je na sankčním seznamu“.

USA jsou opravdu v dopravě na ISS odkázány na ruské rakety, zatím nemají jiný způsob, jak tam dostávat své astronauty. Letos by ale společnost SpaceX miliardáře Elona Muska měla poslat do kosmu lodě schopné dopravit lidskou posádku na vesmírnou stanici – materiál už tam dopravují nyní.

USA se tedy cítí při vyjednávání s Ruskem jistější, naopak pro ruský vesmírný výzkum by to mohl být problém. Přišel by tak o spoustu financí, které Američané za přepravu svých astronautů platí.

Podle agentury TASS je těmito americkými kroky již spolupráce mezi oběma státy ohrožená, konkrétně se to má týkat společného programu na průzkum Venuše. Právě letos na jaře by se mělo jednat o jeho pokračování; Rogozin o něm měl při návštěvě USA mluvit s ředitelem NASA.