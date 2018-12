Havajské tuleně ničí murény. Lezou jim do nozder

Americký úřad pro výzkum oceánů a atmosféry (NOAA) zveřejnil na začátku prosince fotografii havajského tuleně, který vypadá, jako by měl na hlavě chobot. Jenže nejde o chobot, ale o murénu poskvrněnou, která tuleni vnikla do nozder.

Vypadalo by to jako zábavná kuriozita, kdyby to byl ovšem první případ. Jenže NOAA má za poslední dva roky informace o více stejně probíhajících incidentech, což naznačuje, že jde o nějaký trend nebo jev, který má vnější příčiny.

„Intenzivně sledujeme tuleně havajské už čtyři desetiletí, ale za celou tu dobu jsme nic takového neviděli,“ uvedl pro deník Guardian Charles Littnan, který na Havaji vede výzkumný program věnovaný těmto vzácným ploutvonožcům. „Ale teď se to stalo nejméně třikrát nebo čtyřikrát – a my absolutně netušíme proč,“ dodal.

Dva roky známý fenomén

Poprvé biologové pozorovali tuto situaci v létě roku 2016, když poslali snímek tuleně s murénou v nose svým kolegům. Ti si zpočátku mysleli, že jde o vtip, ale krátce poté, co se ukázalo, že ne, začaly podobné situace přibývat. Vědci pak dokonce museli vytvořit návod, jak ryby z tuleních nozder bezpečně odstraňovat.