Rozvinuté země úspěšně snižují emise, ukazuje zpráva. Je to ale pomalé a nestačí to

Zpráva také konstatuje, že politika a opatření na ochranu klimatu se v bohatých zemích lepší díky zkušenostem z minulosti. Jako nástroje, které se při ochraně ovzduší osvědčily, uvádí prosazování projektů využívajících energii z obnovitelných zdrojů, obchodování s emisními povolenkami, energetické a uhlíkové daně a použití elektřiny ve vytápění domů a v dopravě. To je podle autorů zprávy základ pro další úsilí po roce 2020.

Západ jde správným směrem – ale příliš pomalu

„Změny, které vedou k nízkoemisním a bezemisním ekonomikám, se dějí, ale jejich tempo je pomalé,“ píše se v textu. Zpráva připomíná, že některé země si stanovily závazky co do snižování emisí do roku 2020, další do roku 2030, jiné do poloviny tohoto století. Třeba Švédsko chce být do roku 2045 uhlíkově neutrální, Česko si v národní Politice ochrany klimatu dalo za cíl snížit emise skleníkových plynů o 80 až 95 procent oproti roku 1990.