Další krok v boji proti obezitě. Pilulka, která by v budoucnu mohla přeměňovat nezdravý tuk na zdravý

Neomezené pojídání bez nebezpečí vzniku obezity by již brzy mohlo být realitou. Vyplývá to z nové studie, kterou skupina vědců uskutečnila na myších. Podle jejích výsledků by přibývání na váze mohlo zastavit „vypnutí“ jediného genu. Nové zjištění by tak teoreticky mohlo přispět k vývoji léku proti obezitě.