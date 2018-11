Případů spalniček přibylo o 30 procent, varovala WHO. Vinu nesou i rodiče odmítající očkování

WHO si ve svých dřívějších strategiích stanovila cíl spalničky do roku 2020 celosvětově úplně vymýtit, ten se ale nyní podle jejích zástupců jeví jako poměrně nereálný. V roce 2017 státy do ženevského sídla WHO oficiálně nahlásily 173 tisíc případů spalniček, o třetinu více než o rok předtím. Celkový počet nakažených spalničkami přitom WHO odhaduje na 6,7 milionu.