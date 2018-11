Lanýže z Evropy zmizí za pár generací. Spálí je změna klimatu

Výzkum vedl biolog Paul Thomas, jeho práce je první, která se zaměřila na dopady klimatických změn na evropské lanýže. „V naší nové studii předvídáme, že při nejpravděpodobnějším scénáři klimatických změn poklesne evropská produkce lanýžů o 70 až 100 procent – a to v průběhu let 2071–2100.“

Lanýž černovýtrusý je vřeckovýtrusá houba, respektive označení pro jejich plodnice. Jde o vyhlášenou lahůdku, jejíž cena odpovídá její popularitě: pohybuje se kolem 20 tisíc korun za kilogram. Každoročně se přitom prodají miliony tun lanýžů, během příštích deseti let by měl trh s lanýži dosáhnout asi 4 miliard eur. Jenže nová studie předpovídá, že trh s lanýži čeká spíše strmý pád.

K tomuto závěru Thomas došel poté, co studoval záznamy o výnosech lanýžů za posledních 36 let. Porovnával je pak s řadou klimatických proměnných a sledoval, za jakých podmínek se lanýžům daří nejlépe anebo naopak nejhůře. Zpracovával přitom údaje ze zemí, odkud pochází v Evropě lanýžů zdaleka nejvíc – tedy z Francie, Španělska a Itálie.

„Je to varování, že dopady klimatických změn se projeví už ve velmi blízké budoucnosti,“ dodal vědec. „Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že je zapotřebí zavést nějaká ochranářská opatření pro tento tak ikonický a důležitý druh houby.“

Mezi příklady takových opatření by mělo patřit například rozšíření lanýžů do jiných oblastí, kde panuje (a v budoucnu bude panovat) příznivější klima – v Evropě se lanýžům už dařit nebude. „Mezi další opatření patří lepší práce s mulčovacími materiály a další praktiky, které by měly snížit proměnlivost v teplotě půdy a udržovat půdu dostatečně vlhkou,“ řekl Thomas. Studie, kterou vedl, vyšla v odborném časopise Science of the Total Environment.