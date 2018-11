WMO: Koncentrace CO2 v ovzduší dosáhla dalšího rekordu. Vědci varují před následky

Množství oxidu uhličitého (CO 2 ) v atmosféře bylo v loňském roce opět rekordní. Oznámila to ve čtvrtek Světová meteorologická organizace (WMO), která je agenturou OSN. Koncentrace jednoho ze skleníkových plynů dosáhla 405,5 ppm (částic na milion). V roce 2016 to bylo 403,3 ppm, v roce 2015 400 ppm. Podle WMO to přitom nevypadá, že by se měl stoupající trend v dohledné době změnit.

Vývoj koncentrací skleníkových plynů, CO 2 (oxid uhličitý), CH 4 (metan) a N 2 O (oxid dusný):