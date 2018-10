Japonská sonda Hajabusa odložila přistání na asteroidu Ryugu. Mohou za to skály

Sonda Hajabusa 2 bez lidské posádky letěla do blízkosti asteroidu Ryugu více než tři roky, během nichž zdolala 280 milionů kilometrů, a u asteroidu operuje od června. Sonda by měla na asteroidu přistát celkem třikrát. Odebrat tam má vzorky, které by pomohly najít stopy původu sluneční soustavy. Se sběrem prvních vzorků počítala JAXA už na konci října.