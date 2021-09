Policie se zabývá odměnami ústeckého hejtmana, uvedl server Hlídací pes

Na policii už vypovídal například člen kontrolní komise krajského zastupitelstva, zastupitel Filip Ušák (STAN). „Mohu potvrdit, že mě policie kontaktovala v záležitosti činnosti naší komise a nezákonného vyplacení odměn bývalému předsedovi finančního výboru Janu Richterovi a hejtmanovi Janu Schillerovi a že jsem byl pozván k podání vysvětlení,“ řekl Ušák. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ale věc nechtěl více komentovat.

Oba poslanci pro zákon ve sněmovně zvedli ruku

Podle informací serveru už si policisté vyžádali dokumenty z krajského úřadu a zajímají se také o hlasování ve sněmovně. Richter i Schiller jako poslanci totiž byli u toho, když se zmíněný zákon o omezení odměn krajských zastupitelů projednával. Nemohli by se tedy hájit tím, že o změně zákona nevěděli. Oba pro něj podle serveru hlasovali, a to i poté, co se věc do sněmovny vrátila ze Senátu, jenž zákon vetoval.

Poslanec Richter byl v čele finančního výboru kraje v minulém volebním období, za rok 2020 se to týká měsíců leden až říjen, kdy se konaly krajské volby. Za šéfování výboru mu náležela odměna kolem 90 tisíc korun hrubého měsíčně, což se týká i tříměsíčního odchodného, které mu bylo vyplaceno v listopadu, prosinci a lednu. Kraj později přiznal, že se stejná věc stala i u Schillera, který po svém listopadovém zvolení do čela kraje zůstal do konce roku i poslancem.

Na nesrovnalosti poukázala až kontrola

„Došlo k politováníhodnému nedopatření ze strany krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s tím, že nebyla zohledněna současně vykonávaná funkce poslance Parlamentu České republiky spolu s funkcí uvolněného krajského zastupitele u Jana Richtera a u Jana Schillera,“ uvedl mluvčí kraje Martin Volf. Oba poslanci rozdíl podle něj uhradili.

Nesrovnalosti v odměnách obou politiků odhalila letos v květnu mimořádná kontrola finančního výboru krajského zastupitelstva. Kontrolu poradenských smluv na ústeckém krajském úřadu spustil případ údajně fiktivních smluv mezi poradkyní hejtmana Vladislavou Marschallovou a společností Krajská zdravotní, která spravuje pět nemocnic v regionu.

Opozice chtěla v souvislosti s tím hejtmana Schillera odvolat, ale neměla na to dost hlasů. Marschallová skončila v Krajské zdravotní, jako poradkyně hejtmana i jako místopředsedkyně ANO v kraji, smlouvami se také zabývá policie. Policie v tomto případě podle serveru Hlídací pes minulý týden obvinila dva lidi, údajně právě Marschallovou a bývalého generálního ředitele Krajské zdravotní Aleše Chodackého.