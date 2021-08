Pravěkou mohylu u hory Říp objevili archeologové díky barvě obilí. Ukrývala ostatky dítěte

Mohyla byla zřejmě v pravěku až přes metr vysoká. I teď má ale stále silný plášť, který ochránil její obsah. Při vykopávkách odkryli vědci i vzácnou pravěkou půdu. „Je to černozem. To je velmi vzácné, protože černozemě jsou tady degradované. Na mohyle je ale máme zachované, protože byly překryté,“ vysvětlil Michal Hajcman z České zemědělské univerzity.



V pravěku se v místě nálezu nežilo, nejbližší domy podle archeologických výzkumů byly na úrovni první současné vesnice. „Zdá se, že nějaké rituály tady probíhaly i stovky let potom, co tu byl pohřeb,“ uvedl Krištuf. Archeologové teď chtějí zkoumat rozsáhlé území pod Řípem, kde se podle nich v pravěku intenzivně pohřbívalo. Odkrýt by chtěli další mohyly.