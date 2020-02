Objev, nad kterým archeologové žasnou. U Starého Města našli další velkomoravské hroby

Archeologové takový objev hrobů s kosterními pozůstatky v oblasti nečekali. „Byla zkoumána už na přelomu 40. a 50. let minulého století a našly se tu stovky hrobů. Ale ukázalo se, že jsme někde na rozhraní dvou výzkumných sezon. Našim předchůdcům prostě některé hrobečky utekly, takže pro nás je to překvapení,“ popsal archeolog Moravského zemského muzea Luděk Galuška.

V každém hrobě navíc našli kromě lidských koster i několik stříbrných náušnic. Jednu dokonce i pozlacenou. „Podle náušnic soudíme, že jsou to často ženy. V jednom konkrétním případě to vypadá, že to je nějaká mladá dívka, kvůli nepřirostlým epifýzám dlouhých kostí, protože toto přirůstá tak kolem 18 až 20 let,“ vysvětlila antropoložka Moravského zemského muzea Martina Fojtová.

Podle nalezených šperků šlo navíc o dívku z velmi dobrých poměrů. „Patřila k absolutní špičce velkomoravské společnosti druhé poloviny 9. století. To znamená, že byla současnice Rostislava, Svatopluka, možná Metoděje,“ přiblížil Galuška.

Všechny kosterní pozůstatky teď poputují do brněnského muzea Antropos. Tam je budou archeologové nadále zkoumat. Ve Starém Městě mezitím bude pokračovat příprava stavby Cyrilometodějského centra. Návštěvníci se v něm už příští rok v červnu dozvědí vše právě o počátcích slovanské kultury.