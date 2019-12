Archeologové budou mít kde bádat. U Uherského Hradiště vyroste Cyrilometodějské centrum

Moderní zázemí pro archeology by tak mělo vzniknout v novém Cyrilometodějském centru. Budova vyroste hned vedle Památníku Velké Moravy, se kterým bude propojená koridorem. Uvnitř budou archeologické depozitáře, archeologické pracoviště a odborná knihovna.

„Je to vlastně jedno velké pohřebiště, kde bylo nalezeno obrovské množství hrobů, jejichž středobodem byl velkomoravský kostel. Ten zde má doposud své základy a je to první objevená velkomoravská stavba na našem území,“ přiblížil význam naleziště ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti Ivo Frolec.

Dnes sídlí archeologové Slováckého muzea v Uherském Hradišti, o prostor se ale musí dělit i s pracovníky dalších oddělení. Chybí i laboratoře a pracoviště, kde by mohli objevy zkoumat a dokumentovat. Nových artefaktů, které badatelé v zemi objeví, je přitom ve významné archeologické lokalitě Na Valách ve Starém Městě mnoho.

Pro návštěvníky vznikne nová expozice zaměřená na čichové, sluchové a hmatové vjemy a také multimediální výstava. Věnováno bude centrum světcům Cyrilu a Metodějovi, napojené proto bude i na Cyrilometodějskou stezku , která vede z Pusteven přes Staré Město až do slovenské Nitry.

„Nebude se snažit prezentovat sbírkové předměty, jak je u klasických muzejních expozic běžné, ale bude vyprávět příběh Cyrila a Metoděje, a to příběh s přesahem do evropských zemí, Bulharska, Makedonie, Slovenska. Expozice bude prezentovat počátky slovanské kultury,“ popsal vedoucího archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáš Chrástek.

Výstavba centra by měla být hotová do konce roku 2021, do června následujícího roku se budou instalovat expozice. Součástí projektu je i obnova několika archeologických lokalit v okolí. Evropská dotace na projekt činí 89,6 milionu korun, 24,7 milionu korun dal Zlínský kraj coby zřizovatel muzea a přes devět milionů zaplatí muzeum.