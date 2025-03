Kvůli opravě tunelů se část dálnice D8 na Ústecku na týden obousměrně uzavře

Kvůli opravě tunelů se od 1. dubna na Ústecku na týden obousměrně uzavře část dálnice D8. Auta pojedou po objízdných trasách v Krušných horách, které jsou úzké a nepřehledné. Nadrozměrná přeprava musí využít pro cestu do Německa přechod v Jiříkově na Děčínsku nebo přechod Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku.

Nákladní doprava pojede směrem do Německa od Knínic na Varvažov přes Telnici, dále bude stoupat do kopců k Petrovicím a před příjezdem do obce bude najíždět zpět na dálnici. V opačném směru z Německa přijedou kamiony na sjezd u Petrovic, kde odbočí přes Tisou na Libouchec po I/13 a najedou na D8 znovu u Knínic. Pro nákladní dopravu bude provoz jednosměrný, ostatní motoristé mohou obousměrně využít obě objízdná ramena.

Hlavním úkolem policie podle Ušáka bude udržet směr otáčení pro nákladní dopravu, nepustit na tyto trasy nadrozměrnou přepravu, protože stoupání nad Varvažovem i klesání přes Tisou do Libouchce jsou velmi nebezpečná. Zásadním úkolem bude také udržet provoz v pohybu, řekl Ušák. Hlídky na čtyřech stanovištích budou muset rychle reagovat na nehody, odklizení porouchaných vozidel a podobně.