Řidiče v Ústeckém kraji čekají kvůli opravě tunelů na D8 rozsáhlá omezení

„Po rekonstrukci je v tunelech plánován provoz s nejvyšší povolenou rychlostí sto kilometrů v hodině,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. „Předpokládáme zahájení stavebních prací začátkem dubna, potrvají do října,“ dodala. Náklady jsou zhruba 744 milionů korun.

Objezdové trasy v Krušných horách policie oddělí tak, aby jedním směrem jezdili řidiči z Německa a druhým do sousední země. „Víme, že někdy dojde ke stavu, kdy se to zastaví a budeme řešit nouzové objezdy a že to významně zatíží přilehlé okresy, chceme proto rozšířit co nejvíce informaci mezi veřejnost, aby věděla, jak náročná dopravní situace tady bude,“ zdůraznil Ušák. Uzavírka měla začít už loni v listopadu, policie docílila odkladu. „Spustí se to až v dubnu, kdy bude delší den a nehrozí námrazy,“ vysvětlil šéf krajské dopravní policie.

Dopravní omezení se dotknou i Ústí nad Labem

V uvedené době už nákladní doprava nebude moci využívat silnici I/62 z Ústí nad Labem podél Labe na Děčín, protože v ústecké čtvrti Neštěmice se bude opravovat silniční most. V březnu nebo dubnu se také zavře Benešův most přes řeku, který spojuje čtvrti Střekov a centrum krajského města. Objízdná trasa pro kamiony povede přes Jílové u Děčína, kde se teď staví provizorní most přes potok, protože současný by takovou zátěž neunesl. Hotový bude zřejmě na konci února.

„Pokud se Benešův most zavře v březnu, může krajská dopravní policie se situací v Ústí pomoci, od 1. dubna bude trvale pět hlídek na D8,“ sdělil Ušák. Náměstek ředitele krajského policejního ředitelství Petr Sytař dodal, že připraveni pomoci Ústí budou strážci zákona i z jiných částí regionu.