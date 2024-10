Povodně zpozdily stavbu provizorní lávky v Ústí nad Labem a odsunuly uzavírku Benešova mostu

Ústecký kraj odsouvá uzavírku Benešova mostu, jedné ze dvou hlavních spojnic břehů v Ústí nad Labem. Důvodem je zpoždění stavby provizorní lávky, na kterou by se měli před rekonstrukcí mostu přesunout chodci a také inženýrské sítě. Stavba má zpoždění kvůli rozvodněnému Labi, řeka navíc lávku i drobně poškodila.

Jeden z pilířů velká voda lehce poškodila. Teď už ale práce na lávce pokračují. Zpoždění tak bude v řádu týdnů. Benešův most stavebníci uzavřou nejspíš na konci listopadu. „Dodělávají se rampy na obou stranách řeky Labe, tak aby chodci mohli na lávku vstoupit. A zároveň, to nejdůležitější, že se dělají přeložky sítí,“ dodala Fraňková.

V polovině září byl na Labi třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení. To zastavilo práce na stavbě provizorní lávky přes řeku. „Muselo se počkat, až voda opadne, a znova zkontrolovat všechny pilíře provizorní lávky. Byly odstraněny naplaveniny,“ popsala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Přes Benešův most denně projede asi patnáct tisíc aut. Ta se budou muset přesunout na most Mariánský. Město s krajem proto už měsíce plánují dopravní opatření. Řidiče chtějí dostat z aut do MHD. „Považuji za důležité vybudování záchytného parkoviště na Střekově, čímž umožníme lidem ve velmi krátké docházkové vzdálenosti přejít z tohoto parkoviště lávkou a dále nastoupit po sto padesáti metrech na vozidla městské hromadné dopravy,“ řekl v červnu primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Most pochází z roku 1936, jeho stavba i s výkupem pozemků stála dvacet milionů. Chystaná rekonstrukce vyjde na šest set třicet milionů a potrvá dva roky.