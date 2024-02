Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem zkomplikuje dopravu. Okolní obce se obávají náporu vozů

Benešův most v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem začaly přípravy na opravu Benešova mostu, páteřní silniční spojnice obou břehů Labe. Kraj pro ni počítá s víc než půl miliardou korun. Už v sobotu čeká řidiče, kteří projíždějí křižovatku pod zámečkem Větruše, omezení. Správa železnic (SŽ) začne měnit most nad silnicí, a ta tak bude uzavřená. Stavební práce na křižovatce budou pokračovat až do léta.

Tranzitní dopravu na Děčín chce pak kraj vést obcemi Libouchec a Jílové, které proti nákladní dopravě dlouho protestovaly. Na jednom z domů se dokonce objevil billboard, který upozorňoval na poničení způsobené zvýšením intenzity dopravy v okolí – domy se tam i propadaly. Teď by trasou mohly kamiony začít jezdit znovu a právě proti tomu se obce bouří.

Silničáři rozšiřují kruhový objezd, který je křižovatkou ve směru na Děčín, Lovosice nebo do centra města. Půlka kruhového objezdu je nyní uzavřená a na příjezdu se tvoří kolony. Řidiči mohou jet objízdnou trasou přes centrum města.

Doprava v Ústí nad Labem se přesune na už vytížený Mariánský most

Most doktora Edvarda Beneše je jedním ze dvou silničních mostů v Ústí nad Labem. Jde o důležitou spojnici mezi obytnou částí Střekov a centrem města. Až dojde k jeho uzavření, vznikne vedle něj menší lávka pro pěší a cyklisty. Auta a hromadná doprava se přesunou na nedaleký Mariánský most, kde je už teď hustá doprava a v ranní špičce se tvoří kolony.

V plánu je, aby přednost dostaly autobusy a trolejbusy, které budou z nábřeží odbočovat do centra města. Auta by měla centrum objíždět podél Labe, tedy po hlavní trase ústeckým krajem z Prahy do Děčína.

Rekonstrukce Benešova mostu by měla trvat do března 2027.