Autodrom v Mostě podle soudu nesmí obtěžovat lidi nepřiměřeně hlukem

Ústecký soud porovnával provoz na mosteckém autodromu s autodromem v německém Sachsenringu. Tam má provozovatel povoleno překračovat hlukové limity v době závodů deset dní v roce. O nedělích a svátcích je závodiště, které je od obytné zástavby odděleno protihlukovou zdí, mimo provoz. Pro omezení hluku tam závodníci používají takzvané tlumivky výfuků.

Spor trval osm let

„Jsme šťastní, že to takhle dopadlo. Bohužel to trvalo neuvěřitelných téměř osm let,“ řekl Jiří Hulička. Odvolací soud konstatoval, že provoz autodromu nepřiměřeně zasáhl do života manželů. „Máme vnoučata, nemohli jsme dát ven kočárek s dítětem. Nejhorší byly všední dny, o víkendu se dá někam ujet. Nemohli jsme větrat. V obýváku jsme měli při otevřeném okně sedmdesát decibelů. Nadávali jsme a byli jsme smutní,“ uvedl.

Manželé navrhovali omezení komerčních jízd. „Autodrom to při jednání odmítl s tím, že by to vedlo k jejich likvidaci, teď už bychom to nepřipustili,“ uvedl Hulička. Za manželi stojí i další obyvatelé Souše, kteří pravidelně na téma hluku vystupují na mosteckém zastupitelstvu. „S jejich pomocí teď budeme kontrolovat dodržování limitů,“ dodal Hulička