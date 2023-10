Ruští právníci obhajující opozici čelí rostoucímu tlaku

Ivan Pavlov je jedním z nejznámějších ruských právníků. Obhajoval vůdce opozice Alexeje Navalného nebo třeba bývalého novináře Ivana Safronova. Ve vězení mohl skončit i on sám, a to kvůli zveřejnění tajných informací. Pak mu bylo naznačeno, aby z Ruska odešel. „Vyšetřovatel demonstrativně držel v rukou můj pas. Pak ho položil na stůl a řekl: nás to nezajímá, my vám ho necháme,“ vylíčil ruský právník v emigraci.

Soudy mu zakázaly používat mobilní telefon či internet, takže v podstatě nemohl pracovat. Odjel proto přes gruzínské Tbilisi až do Prahy. Ještě předtím stačil dát v Rusku dohromady síť spolupracovníků. „Pokračujeme i teď ve své práci. Nemůžu veřejně mluvit o detailech, je to otázka bezpečnosti pro ty, kteří v Rusku zůstali,“ podotkl Pavlov.

Pronásledovaným advokátem je také Michail Beňaš z Krasnodaru, který obhajuje příznivce opozice. Ruské úřady ho nejenom označily za zahraničního agenta, ale opakovaně také vystavují právníka různým obviněním. „Moje vlast nechce lidi, kteří s ní nesouhlasí. V Rusku je teď válečná cenzura, jakékoliv alternativní názory jsou zakázané,“ řekl Beňaš.