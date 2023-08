Rusové přepsali vlastní dějiny. V nové učebnici lžou o invazi na Ukrajinu a brojí proti Západu

Učebnici společně s edicí pro šestnáctileté žáky, která pokrývá také druhou světovou válku, představil ministr školství Sergej Kravcov a do škol bude doručena do 1. září. „Pro další ročníky bude revidována pro školní rok 2024/25,“ konstatoval Kravcov.

Studentům je podle skenů zmíněné publikace, jež zveřejnila ruská státní média, podsouváno i to, že „Ukrajina je neonacistickým státem“ a „Rusko zemí hrdinů“.

Nové vydání učebnice pro maturanty zaměřující se na období od roku 1945 do současnosti mimo jiné obviňuje Spojené státy z pokračujícího konfliktu na Ukrajině a obsahuje například citát vůdce Vladimira Putina, který prohlásil, že „Rusko žádné vojenské akce nezačalo, ale snaží se je ukončit“.

„Dějepis je odjakživa součástí vývoje jednotlivců ve společnosti a lze ho využít různými způsoby,“ upozornil učitel. „Představte si, že máte kladivo – můžete s ním zatloukat hřebíky, nebo s ním někomu rozbít hlavu – s dějepisem je to stejné.“

„Dějepis je v tomto případě opět používán k prosazování určité státní agendy a k řešení politických problémů,“ řekl americkému deníku ruský učitel dějepisu, který mluvil pod podmínkou anonymity, protože kritici Moskvy často čelí perzekuci. „A bude to mít rozsáhlejší dopad – na řadě budou univerzity, takže se v historickém vzdělávání utáhnou šrouby a jeho degradace nepřinese nic dobrého,“ upozornil.

Drastická proměna ruského zobrazení Ukrajiny i zbytku světa podle deníku The Washinghton Post jednoznačně ilustruje urputné Putinovo odhodlání zamést pod koberec temné stránky ruské minulosti a doslova zapsat sebe samotného do dějin jako dobyvatele. Pochopitelně jde také o součást dlouhodobé kampaně, v níž se snaží přesvědčit ruskou společnost, že Rusko je na Ukrajině spíše obětí než agresorem a že za vše může Západ.

„Stejně jako jejich dědové bojují za dobro a pravdu bok po boku,“ píše se v učebnici o ruských vojácích na Ukrajině. „Vytahovat zraněné spolubojovníky zpod palby, rvát se v hořících tancích, velet jednotkám až do posledního dechu. Odvaha a statečnost vzdát se života pro vlast je něco, co patří ruskému i sovětskému vojákovi.“

Západní sankce popisuje nová publikace jako ještě horší než to, co podnikal Napoleon, když v roce 1812 pochodoval na Rusko.

Ruské válečné cíle se zde schovávají za „ochranu regionu Donbas a preventivní zajištění národní bezpečnosti“. Naproti tomu v úvodu zmíněné obvinění USA je založeno především na citaci, že „Spojené státy jsou odhodlány v této válce bojovat až do posledního Ukrajince“ prostřednictvím poskytnutí vojenské pomoci. „Jak říkají Američané: Nic osobního,“ píše se v učebnici.

Kapitola věnovaná válce na Ukrajině, kterou Kreml i nová učebnice označují za „speciální vojenskou operaci“, je silně prokládána citacemi z mnoha Putinových ideologických projevů během posledních dvou let.

Pražští představitelé opakovaně připomínali, že Koněvovo vojsko přišlo do hlavního města až po uzavření dohody mezi pražskými povstalci a vedením německé nacistické posádky o odchodu z města. Koněv také jako ruský vojevůdce a sovětský maršál vedl krvavé potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a působil v Berlíně v době výstavby berlínské zdi.

Nová učebnice zmiňuje i Česko, konkrétně případ sochy maršála Ivana Koněva z pražské Bubenče, kterou Praha 6 nechala odstranit a převézt do depozitáře v dubnu 2020. Tehdejší ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal někdejšího starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickému pohlavárovi.

„Až se dozvíte nějaké informace o Ukrajině on-line, vždy mějte na paměti: celosvětový průmysl ve výrobě zinscenovaných klipů a falešných fotografií funguje nonstop,“ píše se dále v učebnici. „Buďte ostražití a přemýšlejte. Proč někteří opoziční aktivisté a blogeři tvoří články zahrnující nějaké nové informace? V zájmu koho se to děje? Přemýšlejte – a nestanete se obětí laciných manipulací.“

Už v roce 2013 si Putin stěžoval, že učebnice dějepisu jsou „prošpikované vnitřními rozpory a nejednoznačnými interpretacemi“, a navrhl vytvořit jeden schválený text, podobný sovětským osnovám, který by dle jeho vlastních slov odstranil akademické pluralismy z devadesátých letech.

Ruští vládní představitelé učební materiál chválili a označili jej za nástroj na ochranu národních tradic. „Porozumění naší vlastní historii by nám mělo dát právo ji interpretovat sami, bez jakéhokoli zásahu zvenčí,“ řekl státním médiím Vladislav Kononov, historik a úředník prezidentské administrativy odpovědný za politické otázky v oblasti historie a humanitních věd.

Putina, jenž se enormně zajímá o historický revizionismus, jeho práce velmi zaujala. Medinského i proto jmenoval do čela komise pro historické vzdělávání.

Deník The Washington Post analyzoval ruské učebnice dějepisu z poslední dekády, aby zjistil, jak se změnilo zobrazení Ukrajiny a jejího vztahu k Rusku. V průběhu let byly části o vlastní historii Ukrajiny zredukovány i s odkazy na společné kořeny a Kyjevskou Rus nebo slovanský stát ve středověku, jenž zahrnoval části Ukrajiny a Ruska. Tento termín do značné míry zmizel a byl nahrazen frázemi jako „Starý ruský stát“ či „Feudální Rus“.

Zároveň „Malorossija“ neboli „Malé Rusko“, starý termín používaný k popisu současných území Ukrajiny, který je mnohými Ukrajinci považován za znevažující, je v tuto chvíli ústřední. V dřívějších textech se Ukrajina „opět sjednotila“ s Ruskem, nyní se dle učebnice stává „součástí“ Ruska.

Nulová tolerance k nesouhlasu

„S největší pravděpodobností bude tento trend pokračovat i v dalších letech a budou napsány a zveřejněny ještě propagandističtější verze historie,“ prohlásil už citovaný ruský učitel. „Ale samozřejmě bude velmi záležet na tom, jak dopadne vše, co se děje teď.“

Mnoho zemí seznamuje studenty ve školách s vlasteneckými myšlenkami a občanskými hodnotami. V USA například odříkávají ve většině států slib věrnosti, ve Francii jsou školy povinny vyvěšovat národní vlajky a vlajky Evropské unie společně se zpěvem Marseillaisy.

V Rusku je však tento tlak spojen s absolutním vymazáním možnosti s vlasteneckými myšlenkami nesouhlasit. „Režim zkrátka a dobře investuje do reforem vzdělávání, které mají za úkol znemožnit kritické myšlení a potlačit kritiku nebo nesouhlas v jakékoli formě,“ říká Katerina Těrtyčnaja, docentka z University College v Londýně.