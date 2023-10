Do Gazy mají vstoupit desetitisíce vojáků. Podle amerického listu Izrael plánoval invazi na víkend, ale odložil ji

Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že se připravuje na další fázi války s Hamásem - rozšíření ofenzivy a koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši. Velký pozemní útok ale zatím nepřišel. Podle zdrojů The New York Times za to může hlavně počasí. Invaze měla začít o víkendu, ale byla o několik dní odložena. Do Pásma Gazy by při ní měly vpadnout desetitisíce vojáků, s cílem dobýt město Gaza, ovládnout skrýše vedení Hamásu a samotné vedení zlikvidovat. Součástí takové operace budou boje v ulicích a také v tunelech pod nimi. Ty mají stovky tunelů, v nichž by podle odhadů mohly být připraveny desetitisíce ozbrojenců Hamásu. Izraelské vojenské vedení počítá s tím, že se budou snažit zastavit postup Izraelců útoky ze zálohy, bombami nastraženými podél cest nebo výbuchy v tunelech, když nad nimi budou vojáci.

Aby se izraelským vojákům postupovalo lépe, uvolnila armáda pravidla nasazení tak, aby mohli snadněji útočit na podezřelé. Kvůli rozsáhlému poničení budov v Gaze po izraelských náletech také komanda v posledních dnech podstoupila doplňkový trénink, aby byla připravena na boj v takovémto prostředí. WHO kritizovala výzvu k evakuaci nemocnic. Je to podle ní „trest smrti“ pro pacienty Izrael několikrát vyzval obyvatele Gazy, která leží v severní části pásma, aby město vyklidili a přesunuli se na jih. Týká se to asi milionu lidí, což vyvolalo odmítavé reakce světa. Představitelé OSN i Evropské unie uvedli, že považují nereálné, aby se tak velké množství přesunulo v tak krátkém čase. Hamás se navíc podle zpráv z Pásma Gazy snaží evakuaci města zabránit.

Výzvy k evakuaci adresoval Izrael mimo jiné nemocnicím v Gaze. Nejprve vyzval k jejímu vyklizení do sobotních 6 hodin místního času, později do 16 hodin. To vyvolalo ostrou reakci Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle ní leží ve 22 nemocnicích v oblasti, jichž se izraelské výzvy týkají, na dva tisíce lidí. „Nutit více než dva tisíce pacientů k přesunu do jižní Gazy, kde jsou již zdravotnická zařízení na hradnici svých kapacit a nemohou pojmout dramatický nárůst počtu pacientů, by se mohlo rovnat rozsudku smrti,“ varovala WHO. Řada pacientů podle ní potřebuje intenzivní péči, včetně dětí v inkubátorech. Izrael organizace vyzvala, aby pokyn k evakuaci nemocnic odvolal. K Izraeli pluje druhá americká letadlová loď, USA chtějí zdůraznit varování Íránu Varování před invazí do Gazy a vysídlováním jejích obyvatel vyslovily v posledních dnech zástupci některých arabských zemí a před neupřesněnými následky varoval nyní také Írán. „Pokud nebudou válečné zločiny a genocida ze strany izraelského apartheidu okamžitě zastaveny, může se situace vymknout kontrole a mít dalekosáhlé následky,“ uvedlo na síti X íránské zastoupení při OSN.

Odkaz Vše o útoku Hamásu na Izrael