Spor v Jihočínském moři se vyostřuje. Na dodržování práva dohlédne koalice devíti zemí

Manévry Samasama. V tagalogu, jazyce Filipín, to znamená „spolu“. Smyslem je vybudovat koalici v Tichomoří, která dohlédne na dodržování mezinárodního práva a svobodu navigace. Účastní se jí devět zemí.

K incidentům dochází denně. Čínská pobřežní stráž a domobrana ohrožují filipínské lodě. Nedávno vodními děly zablokovali zásobovací loď filipínského námořnictva. Cizí posádky dočasně oslepují laserem a překážky kladou i pod hladinu.

„Nevyhledáváme problémy, ale budeme pokračovat v obraně námořního území Filipín a práv našich rybářů, kteří v těchto oblastech loví už stovky let, takže nechápu, proč by se to mělo měnit,“ míní filipínský prezident Ferdinand Marcos.

„Žádáme Filipíny, aby se nedopouštěly provokací a nevyvolávaly problémy,“ vyzval Manilu mluvčí čínského ministerstva zemědělství Wang Wen-pin.

Nehoda nebo ozbrojený střet jsou na spadnutí. Čína si nárokuje devadesát procent plochy Jihočínského moře, kde se ovšem překrývají ekonomické zájmy také Vietnamu, Malajsie, Bruneje, Indonésie a Filipín. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tudy významné námořní trasy.