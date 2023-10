Fico premiérem, Pellegrini šéfem sněmovny, spekulují média o dohodě

Lídr vítězného Smeru Robert Fico se sešel s Pellegrinim už dvakrát – naposledy ve čtvrtek. Podle zpráv některých médií je dohoda obou téměř hotová. Neověřené informace anonymně mluvících zdrojů naznačují, že Fico by se mohl stát počtvrté premiérem, Pellegrini podruhé předsedou parlamentu.

Zástupci Smeru to ale České televizi zatím nepotvrdili. Jednání prý stále pokračují. „Jeden z předsedů stran by měl být premiér, druhý předsedou parlamentu. Ale ještě jednou, všechny personální věci se začnou řešit, až když se dohodneme, že chceme mít společnou koalici,“ prohlásil člen předsednictva Smeru Robert Kaliňák.

Obsah je podle něj prioritou a jedná se adekvátně k situaci. „Co se udělá rychle, to je nekvalitní. A my potřebujeme pevnou a solidní vládu, aby se voliči dočkali výsledků, které jsme slíbili,“ zdůraznil Kaliňák.

„Bavili jsme se o tom, co chceme se Slovenskem udělat, jak chceme, aby do roku 2027 vypadalo. O tom nyní diskutují jednotlivé struktury stran. Příští týden bychom mohli oznámit, jestli jsme se dohodli, nebo nedohodli. Každá ze stran si musí nyní uvědomit, co slíbila voličům. Chceme lidem dát co nejvíc, aby se Slovensko někam posunulo,“ uvedl dále Kaliňák.