Ruská diplomacie slaví. Kim Čong-un podle zdrojů z Washingtonu vyrazí za Putinem jednat o munici

Kim Čong-un cestuje do zahraničí jen zřídka, a to obrněným vlakem své dynastie. V příštích týdnech zřejmě zamíří do ruského Vladivostoku.

„Očekával bych, že první cesta Kim Čong-una po tříleté izolaci kvůli covidu bude do Číny, ale nakonec je to Rusko. To je pro Rusko velký diplomatický úspěch,“ hodnotí analytik Kookmin University v Soulu Andrej Lankov.

Kim už si s Putinem vyměnil dopisy o spolupráci. „Rusko vyjednává o možných obchodech s významným množstvím a různými typy munice z KLDR, která by byla použita proti Ukrajině,“ upozornila stálá zástupkyně Spojených států při OSN Linda Thomas-Greenfieldová.

Zásoby granátů

Sankce OSN, pro které kdysi hlasovalo i Rusko, zakazují KLDR vývoj a prodej zbraní. Podezření o dodávkách roste od chvíle, kdy KLDR po covidovém lockdownu obnovila nákladní dopravu přes hranice.