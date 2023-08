Pokud nebude Evropa dostatečně přítomná na západním Balkáně, budeme tam mít víc Ruska, řekl ČT prezident Severní Makedonie

„Nepřijel jsem sem žádat o podporu, protože tu na politické rovině dostáváme už dlouhodobě. Mohu s klidem říct, že v Bruselu je Česká republika jedním z největších a nejhlasitějších zastánců integrace západního Balkánu do euroatlantického hlavního proudu,“ řekl Pendarovski v rozhovoru pro ČT.

V Praze jste se potkal s českými lídry. S prezidentem, premiérem i s předsedy obou parlamentních komor. Co jste se od nich dozvěděl? Jak silná je jejich podpora?

Byl jsem velmi potěšen z toho, co jsem od nich slyšel. Jak od prezidenta, vlády i obou komor parlamentu. Setkal jsem se i s několika senátory. Všichni dali jasně najevo podporu, že bychom se měli připojit k Evropské unii co nejdříve. Byl jsem příjemně překvapen, když jsem viděl, jakou mají všichni znalost i těch nejmenších detailů našeho přístupového procesu, který je velmi složitý a jedinečný, protože se snažíme připojit se k Unii co nejdříve. Věděli o našich posledních neshodách se sousedním Bulharskem. Věděli i o našich předchozích problémech s Řeckem, takže se vyznají.

Ale podpora tu (v Česku) je velká, opakují to pravidelně. Dokonce i prezident na tiskové konferenci. Nemáme o Česku nejmenší pochyby. To, o co se snažíme jako země mým prostřednictvím na této cestě dosáhnout, je kromě silné ekonomické spolupráce, o které jsme se s místními lídry také bavili, tak s pomocí České republiky přesvědčit třeba některé nerozhodnuté členské státy Evropské unie, aby nečekaly na nějaké momentum, aby přijaly mezi sebe celý region západního Balkánu.

Například jako teď je ruská invaze na Ukrajinu nebo jako byla situace v letech 2015-2016, kdy byla velká migrační krize s miliony lidí procházejícími přes balkánskou trasu. A právě kvůli této krizi se balkánské země vrátily zpět mezi evropskou agendu. Nechceme, aby takové krizové problémy byly důvodem, proč by se o nás mělo opět mluvit v Evropské unii.

Proč o tom teď mluvím na svých cestách po Evropě, nejen teď s lidmi v Praze? Pokud Evropa nebude dostatečně přítomná v regionu, tak tam budeme mít více Ruska. Přibydou i další hráči z jiných regionů, kteří budou propagovat svůj autokratický způsob vládnutí. A my jsme přes více než čtyři dekády byli součástí bývalé Jugoslávie, a tedy ne demokratického uskupení. A nechceme tuto zkušenost opakovat.

Když jsme byli součástí bývalého státu, tak jsme byli také součástí Hnutí nezúčastněných zemí. Něčím takovým jsme už unavení. Teď je módní mluvit o uskupení BRICS (skupina sdružující Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku – pozn. red.).

Co ale můžeme v takové organizaci najít? Jejím jediným společným jmenovatelem je nenávist vůči Spojeným státům americkým. To není dostatečný základ, proč se spojit s dalšími zeměmi jako je naše. Mluvíme o ekonomické prosperitě, vyšších životních standardech a lepším životu pro mladou generaci. Z celého regionu, nejen ze Severní Makedonie, odchází obrovské množství lidí. Chceme, aby tito lidé měli dobré příležitosti a možnosti. Chceme jim dát možnost, aby žili spokojeně ve své zemi. Ne, aby cestovali po světě a žádali lepší podmínky. Aby šli za štěstím ve své vlastní zemi. To vám BRICS nenabídne, to ví každý.