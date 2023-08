Proti Trumpovi bude stát neúprosný zvláštní vyšetřovatel Smith

Většina republikánů si myslí, že volby ukradeny byly

Profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš uvedl, že podle průzkumů si 69 procent republikánů a republikánsky orientovaných nezávislých voličů myslí, že minulé volby byly Donaldu Trumpovi ukradeny. „To je samozřejmě současnou, dnešní americkou tragédií,“ domnívá se Lukeš.

Dodal, že Amerika se s těmito událostmi nemůže vyrovnat, „protože tato společnost se není schopna rozhodnout, zda šlo o ústavní puč, nebo zda to povstání bylo výrazem legitimní zloby těch, kteří se oprávněně cítili podvedeni.“ Lukeš také řekl, že Trump, pokud by byl příští rok zvolen, by mohl prezidentský úřad „možná i vykonávat, pokud by byl ve vězení“. Je to určitá právní šedá zóna. Určitě by však mohl kandidovat i v případě, že by byl odsouzen federálním soudem.