Trump osobně dorazí k soudu kvůli obvinění ze spiknutí. Hraje se o podobu americké demokracie

„Je to obří událost, zpráva číslo jedna ve Spojených státech. Všude jsou televizní štáby. Je to ohromný mediální zájem. Jsou tu i první demonstranti, stoupenci Donalda Trumpa s vlajkami. Bude tu také kromě prezidentské ochranky silná policejní přítomnost,“ popsal Vostal situaci u federálního soudu ve Washingtonu.

Exprezidentovi v tomto případě hrozí až dvacet let vězení. „Mluví se o tom jako o možná nejdůležitějším procesu v dějinách USA, protože v něm půjde o to, jakou podobu má mít americká demokracie,“ upozornil zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal. Trumpovi budou odebrány otisky prstů, vyslechne si obvinění a následně bude soud řešit další data a náležitosti procesu.

„Když se na ta obvinění podíváte, ve skutečnosti neříkají moc jiného než to, že prezident Trump uplatňoval své právo mluvit o těch věcech a politicky hájit své přesvědčení, že volby byly ukradeny a nebyly vedeny regulérně,“ řekl Trumpův právník John Lauro.

U soudu jej čeká nyní již známá procedura, neboť zahájení soudního procesu letos absolvuje už potřetí. Čeká se, že policie s ním vyplní patřičnou dokumentaci, formálně jej vezme do vazby a předvede před Upadhyayaovou, kde se sám nebo skrze právníky prohlásí za nevinného.

Vědomé šíření lží

Podobná vyjádření zaznívají od zveřejnění obvinění od různých spojenců exprezidenta, kteří rozhodnutí velké poroty poslat věc k soudu prezentují jako útok na svobodu slova. „To (právo na svobodu slova) vás ale nechrání, když vstoupíte do spiknutí. Všechna spiknutí zahrnují slova a všechny podvody zahrnují slova. Svoboda slova vám nedává právo vést podvodné spiknutí,“ oponoval v rozhovoru s televizí CNN bývalý ministr spravedlnosti Bill Barr.

Ten po volbách roku 2020 skončil v čele ministerstva spravedlnosti, když odmítl Trumpovy volební dezinformace podpořit. „Nejdřív jsem si nebyl jistý, ale došel jsem k přesvědčení, že dobře věděl, že volby prohrál,“ řekl Barr ke klíčové otázce, zda Trump nepravdy o podvodech šířil vědomě, či nikoli.

Tématu svobody slova se hned v úvodu dokumentu o obviněních věnují i prokurátoři, přičemž deklarují, že Trump měl právo výsledky napadat například u soudů a měl právo také šířit o nich nepravdivé informace. Exprezident však podle nich zašel za hranici legálního počínání, když chtěl „smést ze stolu legitimní hlasy a rozvrátit výsledky voleb“.

Případ začíná rozdělovat i republikánské špičky. Podle Vostala Trumpův viceprezident Mike Pence vzkázal jeho voličům, že Trump se neřídil ústavou a lidé by ho neměli znovu zvolit za prezidenta USA. „Prezident byl bohužel obklopen skupinou potrhlých právníků, kteří mu neustále říkali to, co jeho dychtivé uši chtěly slyšet,“ upozornil Pence.