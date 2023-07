Trump střádá obvinění, jeho podpora mezi republikánskými voliči přesto sílí

Americký exprezident v úterý v Iowě o svém nejnovějším obvinění vtipkoval. „Dřív jsem prakticky nevěděl, co je předvolání k soudu, co jsou velké poroty a tohle všechno. Teď se mi líbí, že se stávám expertem. Nemám na výběr, protože musím. Je to ostuda. Pokud řeknete něco o volbách, chtějí vás zavřít do vězení na zbytek vašeho života. Je to ostuda,“ prohlásil Trump.

Jen pár hodin předtím zveřejnil na sociální síti zprávu, že žalobce Jack Smith mu v neděli v noci poslal oznámení. Trump k tomu uvedl, že je cílem kriminálního vyšetřování ohledně své role v útoku na Kapitol z 6. ledna 2021 a tedy i snahy zvrátit výsledky voleb.

Ostuda, míní Trump

Z čeho přesně žalobce Trumpa viní, není známo, jelikož úřady zatím mlčí. Trump napsal, že mu Smith dal čtyři dny na to, aby se objevil před velkou porotou. „Je to zasahování do voleb. Nikdy v historii naší země se nic takového nestalo. A je ostuda, co se s naší zemí děje, ať už jde o hranice, nebo volby nebo to, kdy se z ministerstva spravedlnosti stala zbraň demokratů,“ uvedl exprezident.

Agentura AP napsala, že tento typ dopisu bývá využíván k informování podezřelých o tom, že státní zástupci mají důkazy, které je spojují s porušením zákona. Podle Trumpova vyjádření podobný krok skoro vždy znamená zatčení a obžalobu.

„Nevím, z čeho bude obviněn. Postoupili jsme ale čtyři záležitosti ministerstvu spravedlnosti – maření úředního postupu, spiknutí s cílem oklamat Spojené státy, předložení falešných prohlášení a podněcování k povstání. Cítili jsme, že máme hory důkazů na podporu každého z těchto čtyř obvinění. Zvláštní žalobce dokázal mluvit s některými lidmi, kteří se odmítali bavit s námi, například Mark Meadows. Takže může mít informace, které jsme nemohli získat a které by mohly podpořit další obvinění,“ míní demokratická kongresmanka Zoe Logrenová, která je členkou výboru pro vyšetřování událostí 6. ledna.

Podle deníku New York Times už v souvislosti s posledním obviněním vypovídali i nejbližší spolupracovníci, jako Trumpův viceprezident Mike Pence, exprezidentův poradce a zeť Jared Kushner či právník Rudy Giuliani. „Prezident byl ústřední postavou snahy zvrátit volby. Snahy poprvé v naší historii zasahovat do pokojného předání moci. A pokud by někdo jiný udělal věci, které udělal on, byl by vyšetřován,“ je přesvědčen demokratický kongresman Adam Schiff.