EU zpřísňuje pravidla pro on-line prostředí. Mají chránit před nelegálním obsahem či zprůhlednit reklamu

U velmi velkých platforem bude dodržování pravidel hlídat přímo Evropská komise. V nejzávažnějších případech může uložit pokutu až do výše šesti procent jejich celosvětového obratu.

„Od této chvíle by nemělo být možné, že politik cpe části voličů jedno prohlášení a jiné části voličů jiné prohlášení, která se vzájemně popírají,“ přiblížil europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

„Poslední právní úpravu internetového prostředí jsme dělali před dvaceti lety. Bylo na čase, aby to, co je nelegální v běžném off-line životě, bylo nelegální i v on-line životě,“ řekla k novince místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (nestr. za ANO).

Uživatelé by měli mít větší kontrolu nad tím, co se jim zobrazuje a proč. Sítě mají zjednodušit nahlašování nelegálního obsahu, jako jsou nenávistné projevy, šikana a dezinformace, podvodné e-shopy nebo padělané zboží.

Legislativa otevře platfomy akademikům

„Pětadvacátého srpna bude akt o digitálních službách naplno dopadat na ty opravdu velké platformy. Budou muset vypracovat různé zprávy, jak řeší systémová rizika, jak jejich služba nepříznivě dopadá na výkon základních práv, respektování soukromého života nebo respektování osobních údajů,“ řekl komentátor serveru E15 Ondřej Malý, který v minulosti působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Platformy budou muset podle Malého přinést řešení, jak změnit případné nepříznivé dopady. Hodně blížících se změn se proto dotkne hlavně vnitřního fungování daných služeb, ale evropská legislativa chystá i změnu pro akademiky.

„Dle DSA (Digital Services Act, pozn. red.) platformy budou muset zpřístupnit svá data takzvaným prověřeným pracovníkům. To považuji za velký průlom, protože do této doby akademický výzkum daných platforem narážel na to, že nechtěly svá data pustit ven,“ poznamenal Malý a dodal, že jejich studium proto bude v budoucnosti mnohem přesnější.

Pokud budou technologické společnosti nadále fungovat v Evropě, tak jim nic jiného nezbyde, než se novým pravidlům přizpůsobit, míní Malý. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty, které mohou dosáhnout až šesti procent jejich celosvětového obratu.