USA a Austrálie prohlubují bezpečnostní spolupráci, Washington pomůže Canbeře s výrobou raket

Americký ministr obrany Lloyd Austin je spolu s šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem na návštěvě Austrálie v rámci každoročních ministerských jednání s jejich australskými protějšky Penny Wongovou a Richardem Marlesem.

„Doufáme, že výroba raket bude v Austrálii zahájena během příštích dvou let v rámci kolektivní průmyslové základny mezi našimi dvěma zeměmi,“ citovala Marlese agentura AFP. Podle Marlese nebyl vztah mezi oběma zeměmi nikdy lepší, než je dnes. Ministryně Wongová Spojené státy označila za „nejbližšího strategického partnera“.

Prohloubení spolupráce zahrnuje častější nasazení amerických ponorek v Austrálii, pravidelné střídání plavidel americké armády a spolupráci při výrobě řízených střel, oznámili v sobotu v Brisbane ministři obrany obou zemí. V rámci projektu se budou v Austrálii vyrábět salvové raketomety. Austin podle agentury Reuters upřesnil, že by to mohlo být do roku 2025.